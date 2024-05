Docenti a rischio licenziamento - la denuncia | Una situazione inaccettabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pistoia, 6 maggio 2024 - Tante promesse, tante "parole ai microfoni", ma poi nei fatti l’immobilità più totale. A un mese dal suono dell’ultima campanella dell’anno, ladeiper aver superato un concorso suppletivo, indetto causa covid e poi ritenuto non valido dal Consiglio di Stato, tra i quali anche due pistoiesi, resta di fatto un pantano. A ricostruire lo storico degli ultimi step che si sono succeduti dal pronunciamento del CdS ad oggi è lo stesso Comitato nato in protesta di quel provvedimento, tra le cui voci c’è anche quella della ‘nostra’ Valentina Pedroni. “L’8 febbraio il ministro Valditara in un comunicato ufficiale dichiarava l’impegno a risolvere la nostra incresciosa. Tutti hanno confermato la scelta del Ministro: dallo staff ...