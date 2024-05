Docente GaE | ho aggiornato anche graduatoria di istituto - ma quando devo presentare legge 104?

La legge contro la violenza sugli insegnanti e sul personale scolastico entrerà in vigore il 30 marzo 2024. Il testo, di cui è primo firmatario il deputato della Lega Rossano Sasso , inasprisce le pene per chi aggredisce i professori – e non solo – ...

Aggressione choc a scuola: studente picchia professore per un brutto voto - Aggressione choc in un istituto scolastico di Rossano, in provincia di Cosenza. Uno studente di terza classe ha aggredito violentemente un professore a causa di un voto che riteneva ingiusto.

Povertà educativa, "Con i bambini" ha coinvolto 5mila minori - E' in dirittura di arrivo il progetto dell'impresa sociale "Con i Bambini" sulla lotta alla povertà educativa - "Di Bellezza si Vive" - che in quattro anni ha coinvolto a livello nazionale circa 5 mil ...

Concorso docenti di religione cattolica, informativa al Ministero riprogrammata per domani 7 maggio alle ore 12,00 - Lo scorso lunedì 29 aprile avevamo scritto che nel pomeriggio dell'indomani, 30 aprile, la Fgu/Snadir sarebbe stata convocata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, per un'informativa riguardante ...