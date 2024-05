Docente di ruolo accetta supplenza | quale sarà lo stipendio - come verrà calcolato l’anno negli scatti di anzianità? vale per i tre anni di vincolo?

Aggiornamento GPS 2024/26: i docenti di ruolo , anche in attesa della sede di titolarità, posso no inserirsi ma sempre per classi di concorso/posti/gradi di istruzione diversi da quelli di titolarità. L'articolo Aggiornamento GPS 24/26, docente ...

I docenti di ruolo possono inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ma non per la classe di concorso/posto di titolarità. Vediamo perché. L'articolo Aggiornamento GPS 2024/26: docente di ruolo può inserirsi solo per classi di ...