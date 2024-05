Disfatta ucraina a Chasiv Yar, decimata un’intera brigata. «Uccisi oltre 100 tra soldati e comandanti. Le linee difensive non reggono» - disfatta ucraina a chasiv Yar, decimata un’intera brigata. «Uccisi oltre 100 tra soldati e comandanti. Le linee difensive non reggono» - Più di 100 soldati (tra cui anche comandanti) uccisi a poco più di 3 km da chasiv Yar, nel Donetsk. Una disfatta per l'Ucraina. Che ha dovuto prendere anche ...

L'avanzata russa nel Donetsk e la caduta di Ocheretyne: l'Ucraina teme il tracollo - L'avanzata russa nel Donetsk e la caduta di Ocheretyne: l'Ucraina teme il tracollo - La situazione lungo la linea del fronte ucraino si è ulteriormente aggravata con la caduta del villaggio di Ocheretyne, nel Donetsk. Questo evento conferma che le forze russe sono riuscite a creare un ...

Ucraina, la ritirata di Kiev: costruite fortificazioni dietro la linea del fronte. «Le linee difensive non esistono più» - Ucraina, la ritirata di Kiev: costruite fortificazioni dietro la linea del fronte. «Le linee difensive non esistono più» - L'affanno e la disfatta da una parte, la potenza crescente dall'altra. L'offensiva russa prende corpo e il fronte della guerra in Ucraina assume una piega preoccupante. Perché mentre Kiev in ritirata ...