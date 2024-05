Discopatia | cause - diagnosi e cure

Tony Hadley - Izzedean Al-Yassin - Tony Hadley - Izzedean Al-Yassin - L’ex voce degli Spandau Ballet arriva con un nuovo disco e in tour con brani classici, da Tony Bennett a Frank Sinatra: «Erano la colonna sonora dei pranzi domenicali da bambino» ...

La recensione di “Radical Optimism”: il nuovo disco di Dua Lipa ci insegna a ballare sui nostri casini - La recensione di “Radical Optimism”: il nuovo disco di Dua Lipa ci insegna a ballare sui nostri casini - "Radical Optimism", terzo album di Dua Lipa, approfondisce le sonorità del pop psichedelico anni Settanta e contiene solo potenziali hit.

La colonna sonora in vinile della serie TV di Fallout è ora in prenotazione su Amazon - La colonna sonora in vinile della serie TV di Fallout è ora in prenotazione su Amazon - Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione della colonna sonora in vinile della serie TV di Fallout: vediamo i dettagli del prodotto ora disponibile.