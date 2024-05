Discarica abusiva a Calcinaia - sequestrate 82 tonnellate di rifiuti pericolosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024)(Pisa), 6 maggio 2024 – La Guardia di Finanza della Compagnia di Pontedera, insieme ai colleghi della Sezione Aerea di Pisa, sono intervenuti aper un deposito incontrollato di. Nel corso della preliminare ispezione, svolta con l’ausilio dell’Arpat di Pisa, nell’area sono stati individuati decine di autoveicoli in stato di abbandono, privi di parti essenziali per l’uso e la conservazione, carcasse di mezzi agricoli, un locale adibito ad officina per la riparazione di auto e numerosi recipienti in plastica contenenti oli esausti. In presenza di un grave pericolo per la salute pubblica, i Finanzieri hanno sottoposto a sequestro l’area, pari a una superficie complessiva di 1.646 mq, un locale adibito a officina e 82di...