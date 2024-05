Disabilità nel cuore e nella mente - quella vera L' unica

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 6 maggio 2024) In questi giorni sarebbe servita. Avrebbe avuto molto da dire, Titina Rota, a cominciare dal racconto del giorno in cui cadde da cavallo giovanissima, procurandosi una frattura che, anche a causa di gravi errori medici, l’avrebbe resa zoppa per tutta la vita. Una disabile direbbe qualcuno, immaginando un percorso speciale pure per lei. Divenne tra le più grandi costumiste e scenografe della storia del teatro italiano. Una persona a me molto cara, tre anni fa le dedicai una tesi di laurea. Proprio mentre leggevo quell’elaborato, rimanendo affascinato dall’artista, ero stato invitato a tenere alcune conferenze dal comune di Anacapri, esattail luogo dove la milanese Titina aveva deciso di trascorrere gli ultimi anni della propria vita. Furono giorni fortunati, casualalloggiai a pochi metri dalla casa dove visse, poi entrai in contatto con il ...