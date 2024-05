Dimmi La Verità | ospite il vicedirettore Martino Cervo

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ecco #Ladel 6 maggio 2024.il nostro. L'argomento del giorno è: "Elly Schlein firma i referendum della Cgil per non farsi scavalcare a sinistra da Conte". ALail nostro. Argomento del giorno: Elly Schlein firma i referendum della Cgil per non farsi scavalcare a sinistra da Conte.