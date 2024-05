Digitalizzazione in viticoltura | al Festival Robotica di Pisa si parla di rivoluzione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 6 maggio 2024) Aldista per iniziare un confronto aperto sullain. Una vera e proprianel campo. Il mondo dellasta per vivere unagrazie all’introduzione delle nuove tecnologie di. Un evento significativo in questo ambito si terrà il prossimo 10 maggio a San Casciano in Val di Pesa, presso l’azienda Villa Mangiacane, nell’ambito deldelladi. Organizzato dalla Fondazione Tech Care e dall’Associazione Vini Toscani Dop e Igp (A.Vi.To), con il patrocinio della Regione Toscana, il convegno promette di essere un punto di svolta per il settore. Al ...