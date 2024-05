Diffidati Salernitana-Atalanta - i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Roma

(Di lunedì 6 maggio 2024) Idi, match dello stadio Arechi valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La corsa alla qualificazione in Champions League si fa sempre più intensa a pochi turni dalla fine del campionato. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, che devono ancora recuperare la gara contro l’, sono in piena lotta per questo obiettivo e hanno intenzione di provare fino alla fine a raggiungerlo. Nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto casalingo contro la, ma molti calciatoridovranno fare attenzione ai cartellini gialli. Indi questa partita, in programma domenica 12 maggio alle 20:45 al Gewiss Stadium, nella lista deidei bergamaschi figurano cinque giocatori: si ...

salernitana-atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv - La Salernitana già retrocessa affronta l'Atalanta lunedì alle 18, in piena corsa per la prossima Champions League ... Continua a leggere>>

SERIE A - Atalanta a Salerno con tre Under 23 - Tre under confermati e dagli otto ai nove undicesimi di turnover, nell'ottica della semifinale di ritorno di Europa League di giovedi' prossimo col Marsiglia. L'Atalanta, per il posticipo di domani co ... Continua a leggere>>

Atalanta a Salerno fa turnover con tre under 23 - Tre under confermati e dagli otto ai nove undicesimi di turnover, nell'ottica della semifinale di ritorno di Europa League di giovedi' prossimo ... Continua a leggere>>