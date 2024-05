(Di lunedì 6 maggio 2024) Casa come rifugio. Come luogo di lavoro alternativo all’ufficio. Come spazio di convivialità e relazioni. Come ritrovo degli affetti. E ancora, come opportunità di relax, decompressione. Perfino come zona privilegiata per la riflessione. Una riscoperta quella della casa direttamente proporzionale alla necessità di porre se stessi, e le persone in genere, al centro della progettualità esistenziale. Unaconseguenze positive (poche) della pandemia, o, forse, un fisiologico approdo all’essenziale dopo decenni di spostamenti di zone d’interesse su cose e fatui possessi. In questa nuova prospettiva che elegge la casa quale luogo ritrovato per la centralità del benessere personale e collettivo si inseriscono le recenti ricerche sul ruolo dele la connotazione emozionale della progettazione degli oggetti. Certo, volendo ...

Dal design funzionale a quello relazionale : per progettare un mobile, non basta più chiedersi come farlo, ma bisogna sempre partire chiedendosi il “perché”. Parola di Michele Scarpellini, coordinatore della Scuola di Decorazione e Interior design ...

“Fincantieri NexTech il motore digitale e tecnologico del gruppo” - “Fincantieri NexTech il motore digitale e tecnologico del gruppo” - “Niente è più come prima: oggi le navi, sia in ambito civile sia militare, sono 'digital by-design', interamente concepite, dal progetto globale fino ai singoli dettagli, per un uso e un’esperienza ...

Design: emozione delle forme e delle funzioni - design: emozione delle forme e delle funzioni - Casa come rifugio. come luogo di lavoro alternativo all’ufficio. come spazio di convivialità e relazioni. come ritrovo degli affetti. E ancora, come opportunità di relax, decompressione. Perfino come ...

Le scarpe più divisive e (per questo) popolari del momento - Le scarpe più divisive e (per questo) popolari del momento - O li ami o li odi, tra le tendenze scarpe primavera 2024 ci sono modelli polarizzanti. Tanto originali da rendere alla moda qualsiasi look ...