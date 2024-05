Denise Pipitone - la mamma Piera Maggio | Trovate due cimici in cas - funzionanti

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (Adnkronos) -, nuovo giallo. Due, collegate alla rete elettrica e, riin casa durante alcuni lavori di manutenzione. E' la denuncia, via Facebook, di, ladi, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, che posta la foto delle microspie. ''Ridopo 20 anni, a meno che qualcuno non le abbia collocate nel tempo violando il nostro stabile. Erano correttamenteperché collegate alla rete elettrica - si legge in un post - Adesso chiederemo alle autorità se sono beni dello Stato oppure di privati. Ovviamente non sappiamo se ce ne sono ancora delle altre e, a dire il vero, non ...

