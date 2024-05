DAVID | RABBIA MAESTRANZE PER IL PREMIO NEL SOTTOSCALA AVVILENTE CHI L’HA DECISO?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 6 maggio 2024)di Donatello, scoppia la rivolta delledel cinema italiano per il trattamento definito “”, frutto di una “infausta decisione” di premiarli neldi Cinecittà. “Le categorie rappresentate dalle nostre Associazioni di categoria si dicono rammaricate all’indomani della cerimonia di premiazione della 69esima edizione deidi Donatello. Quella che sarebbe dovuta essere come sempre una festa per tutto il mondo del cinema, trasmessa in diretta su Rai1 dal glorioso Teatro 5 di Cinecittà, è stata infatti compromessa dall’infausta decisione di premiare le categorie cosiddette ‘tecniche’ nel Teatro 14 e nel Teatro 18“. “È stato mortificante vedere professioniste e professionisti del dietro le quinte relegati in spazi disadorni, senza il calore degli applausi e del ...