Dal Monte di Pietà alla Colombaia di Luchino Visconti | 27 mln per il recupero dei monumenti campani

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Valorizzare i nostri beni culturali, finanziando la riqualificazione e il restauro delle risorse artistiche, archeologiche e museali, è la chiave per il rilancio del territorio. Con lo schema di decreto approvato in Conferenza Unificata, e presentato dal ministro Sangiuliano, abbiamo stanziato 27 milioni di euro a favore dellaa, oltre la metà del totale previsto per il Mezzogiorno. Risorse importanti, che consentiranno di attuare interventi massicci per la tutela di beni e siti di eccezionale interesse culturale. Il Governo dimostra di voler investire sulla cultura come volano per lo sviluppo dellaa”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante. “Gli interventi finanziati con il provvedimento – prosegue – riguardano diversi luoghi del nostro territorio che rappresentano non solo poli centrali dell’offerta artistica e ...