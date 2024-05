Da specializzanda - ho il timore di non essere messa nelle condizioni di svolgere il mio lavoro

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Non sono solo i giovani medici ad allontanarsi dalla professione; anche tra gli specializzandi di medicina, infatti, si è manifestata negli ultimi anni una disaffezione causata da molteplici fattori. Come ha confermato Bruno Zuccarelli, si tratta di una vera e propria “diaspora”, che porta numerosi medici ad abbandonare la professione in ogni fase della loro carriera, e che parte proprio dal periodo della formazione. La fuga dei giovani medici ha origine anche da questo. LEGGI ANCHE > Sempre più giovani medici italiani abbandonano la professione Abbiamo chiesto a unadi Otorinolaringoiatria, G.S., attualmente in forze in una struttura ospedaliera del Nord Italia, di raccontarci la sua esperienza fino a oggi. «Avrei voluto scegliere una specializzazione chirurgica, perché il mio desiderio più grande era operare. Ma sapevo che alla fine la direzione da ...