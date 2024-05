Da Sassuolo una conferma | Frattesi deve ancora crescere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024)-Inter non è stata la partita di. E arrivati a maggio è il momento di iniziare a chiedere al giocatore qualche passo avanti nel suo impatto in campo. PROVA (FORSE) PREOCCUPANTE –-Inter nonessere stata una partita facile perdal punto di vista mentale. Trovarsi da fresco ex ad affrontare gli appena ex compagni, col rischio di dargli il colpo di grazia per la retrocessione. Non è dato sapere se questa cosa abbia influito sulla sua prestazione. Quello che è sicuro è che il centrocampista ha fornito una prova incolore. Che arrivati a maggio diventa un campanello d’allarme. SOLO RISERVA? –in stagione si è dimostrato un’arma di raro impatto dalla panchina. La sua capacità di entrare subito in ritmo, unita all’innata lettura degli spazi, ha ...