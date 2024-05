Cyberbullismo - a Terni incontri per la sicurezza online

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un pomeriggio di formazione sullacibernetica e per il. C’è stata particolare attenzione soprattutto per quanto riguarda quest’ultima tematica a, comprendendo anche l’adescamento. Questo è l’obiettivo del corso organizzato da Soroptimist e Mosap (movimento sindacale autonomo di polizia) avenerdì 10 maggio alle ore 17 nella sala conferenze del museo diocesano. La giornata di formazione non è pensata solo per i dirigenti delle scuole del territorio, corpo docente e operatori della comunità scolastica, ma anche per i cittadini interessati al tema. Necessario, secondo gli organizzatori, “promuovere una cultura digitale basata sul rispetto e sull’etica dell’interazione, nonché sviluppare competenze critiche che permettano di riconoscere ...