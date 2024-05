Cubino vola in paradiso Cerbaia chiude in bellezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nel girone C ilaveva gia vinto il campionato einbattendo 2-1 il Gambassi con reti di Enache e Maio, per il Gambassi aveva pareggiato Fontanelli al 40’. Lo Jolo conferma il secondo posto superando la Ginestra Fiorentina, squadra che incontrerà anche domenica nella semifinale play off. La Folgor Calenzanoal terzo posto con un netto successo 4-0 sullo Spartaco Banti Barberino Mugello. Per il Calenzano doppietta di D’Orsi nel primo tempo e nella ripresa rigore di Celima e gol di Fiorentino. Il Barberino ha sbagliato un rigore al 43’ del primo tempo con Britos. Al quarto posto il Barberino Tavarnelle che vince 4-2 sul campo dell’Atletica Castello. Nel primo tempo l’Atletica Castello era in vantaggio per 2-1 ed è stata poi rimontata nella ripresa. Albacarraia batte Quarrata 4-2 con gol ...