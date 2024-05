Crosetto sull’avanzata russa | Temo che Putin non si fermi all’Ucraina

(Di lunedì 6 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 06 Maggio 2024, 11:02 “Ciò che stiamo vivendo è un momento che non ha precedenti simili nella storia. Se dobbiamo cercare esempi che gli assomigliano, ebbene hanno avuto esiti drammatici: le due guerre mondiali“, così il ministro della Difesa Guidoha descritto in poche parole la situazione geopolitica in cui versa L'articolo proviene da Il Difforme.

