(Di lunedì 6 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “non puòchefino a”. Così il ministro della Difesa Guidoin una intervista a Il Messaggero. Alla domanda se Macron sia più bellicista che pacifista,risponde così: “Non amo le etichette. Secondo me, si può trovare un terreno comune anche con lui. Ma ha fatto una fuga in avanti che non so quanto giovi a lui stesso nè quanto giovi a questa fase difficilissima. E’ una fase che richiede capacità di analisi, razionalità, competenza tattica e diplomatica. E’ un momento che non ha precedenti simili nella storia recente. Se dobbiamo cercare esempi che gli assomigliano, ebbene hanno avuto esiti drammatici: le due guerre mondiali”. Se i russi “dovessero espugnare la capitale ucraina, si aprirebbe uno ...

« Le truppe ex sovietiche che arrivano a Kiev sarebbero un elemento totalmente destabilizzante per l'Europa e per il mondo . E porterebbero inevitabilmente a uno scontro con altre nazioni che non accetterebbero i carri armati russi al confine». Lo ...

Crosetto “L’Europa non può accettare che Putin arrivi a Kiev” - crosetto “L’Europa non può accettare che Putin arrivi a Kiev” - ROMA (ITALPRESS) - "L'Europa non può accettare che Putin arrivi fino a Kiev". Così il ministro della Difesa Guido crosetto in una intervista a Il Messagg ...

L'Europa non può permettere a Putin di raggiungere Kiev, avverte Crosetto - L'Europa non può permettere a Putin di raggiungere Kiev, avverte crosetto - Guido crosetto, ministro della Difesa, ha espresso preoccupazione per l'avanzata russa verso Kiev, la capitale dell'Ucraina. Secondo crosetto, se i russi dovessero riuscire a conquistare Kiev, si apri ...

Crosetto: l’Europa non può accettare che Putin arrivi fino a Kiev - crosetto: l’Europa non può accettare che Putin arrivi fino a Kiev - Roma, 6 mag. (askanews) – “Se” i russi “dovessero espugnare la capitale ucraina, si aprirebbe uno scontro drammatico. Ed avremmo la smentita totale di quelli che, anche da noi, ripetono: beh, anche la ...