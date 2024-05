Criscitiello | Udinese-Napoli? Stesso film di Sassuolo-Inter Samardzic verso i partenopei

IL MINISTRO - Abodi: "Controllo finanziario Un'agenzia è necessaria per il sistema" - IL MINISTRO - Abodi: "Controllo finanziario Un'agenzia è necessaria per il sistema" - "Controlli della Covisoc non così affidabili Diciamo che abbiamo sempre margini di miglioramento. La bozza non è relativa solo a questo tema, è il primo decreto dopo vent'anni dedicato solo allo spor ...

Criscitiello rivela: "Udinese-Napoli lo stesso film di Sassuolo-Inter. E a Giugno può arrivare Samardzic" - Attraverso i propri profili social il giornalista Michele criscitiello ha svelato quello che potrebbe ... Stasera Udinese-Napoli. Il film sarà lo stesso. Il cinema diverso. E a giugno Samardzic ...

Osimhen se segna a Udine intasca 125 euro. Il nigeriano a caccia del gol - Il nigeriano vuole fortemente trovare il gol contro l'Udinese sia per il Napoli sia per se stesso. Fino ad ora ha segnato 14 gol in questo campionato.