Cremona - molesta 12 studentesse in 4 mesi sulla strada verso scuola | 32enne agli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 6 maggio 2024) È finitoun uomo di 32 anni che secondo gli investigatori tra settembre e dicembre 2023 avrebbeto almeno 12di. L’uomo, di origini indiane, nega tutte le accuse e tramite il suo legale si è difeso davanti il giudice per le indagini preliminari dichiarando che in quel periodo era ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico. Una versione che i carabinieri sostengono sia smentita dal racconto delle ragazze che hanno denunciato le molestie. Secondo quanto ricostruito dinvestigatori, l’uomo avrebbe approcciato le vittime – prima o dopo l’inizio delle lezioni – in zone e con modalità diverse ma simili tra loro. Gli “approcci” sarebbero avvenuti in treno, in stazione e nell’area tra la stazione dei treni, il ...