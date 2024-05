Covid - ecco perché la variante KP 2 preoccupa gli scienziati | è più trasmissibile e sfugge ai vaccini

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilcambia faccia e fa il suo lavoro di virus ovvero mutare per sopravvivere. JN.1, l’ultimadominante del virus Sars-CoV-2, da tempo si sta evolvendo dando origine a sottovarianti con mutazioni aggiuntive soprannominate Flirt, in grado di diffondersi più velocemente. Una in particolare sta correndo: si chiama KP.2 ed è sotto i riflettori degli esperti. Negli Stati Uniti, infatti, questa “figlia” di JN.1 ha sorpassato la “madre”. Secondo gli ultimi dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), è ormai responsabile di un’infezione su quattro (24,9% contro il 22% da JN.1). La diffusione è stata rapida” e la percentuale di contagi da KP.2 “ha raggiunto il 20% nel Regno Unito all’inizio di aprile“, suggerendo che ha i numeri per “diventare predominante a livello globale”. Lo spiegano gli autori di uno studio preliminare ...

