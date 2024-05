Cose Nostre riparte dall’omicidio dei coniugi Aversa per mano della Sacra Corona Unita

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Emilia Brandi (Us Rai) La storia di Salvatoree Lucia Precenzano, uccisi con quindici colpi di pistola la sera del 4 gennaio 1992 a Lamezia Terme: la racconta la prima puntatanuova edizione di “”, il programma con Emilia Brandi dedicato alle donne e agli uomini che si sono opposti alla violenza cieca delle mafie, in onda stasera alle 23.25 su Rai 1. Quello a Salvatore e Lucia è un agguato in pieno stile mafioso, in mezzo alla gente e tra le luci dei giorni di festa nel centrocittà. Ma se la‘ndrangheta è apparsa subito evidente, per anni le indagini per l’omicidio deihanno seguito una falsa pista e ancora oggi non tutti gli aspetti di questa tragica vicenda sono stati ...