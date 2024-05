Cosa sono i maxi lucchetti che invadono il centro di Roma?

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ildiè letteralmente invaso da una profusione die non si tratta certo di quelli di mocciana memoria utilizzati come promessa e pegno d’amore. Piuttosto è un nuovo elemento poco estetico nato dal proliferare di bed & breakfast nelle zone più turistiche della capitale come Trastevere, Monti e Prati. Si chiamano lockbox e hanno una combinazione. Al loro interno è custodita una chiave. Per aprirli è sufficiente inserire il codice fornito dal proprietario della casa vacanza. In questo modo, dunque, è possibile entrare nell’appartamento prenotato senza la presenza di una persona fisica. Ciò agevola enormemente le operazioni per il check-in. Allo stesso modo, poi, la chiave dell’appartamento può essere riposta dentro al momento della partenza. Il tutto, dunque, senza vincoli di orari per il proprietario come per il ...

Turismo a Bologna, il problema degli affitti brevi: su pali, cancelli e tubi i lucchetti per i b&b spuntano come funghi - Turismo a Bologna, il problema degli affitti brevi: su pali, cancelli e tubi i lucchetti per i b&b spuntano come funghi - Le «casette» contengono le chiavi delle case in affitto, i turisti possono entrare senza incontrare l'host. Ma i vicini non gradiscono ...

Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il Reatino - Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il Reatino - RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. Da oggi e fino al 25 maggio, a Toffia, a cura di 33 Officina creativa, torna lo Spring festival: è la terza edizione, ...

Maxi lucchetti a Roma, è allarme invasione: che cosa sono e come funzionano - Maxi lucchetti a Roma, è allarme invasione: che cosa sono e come funzionano - Dici lucchetto e subito ritornano alla mente le immagini di quei piccoli oggetti agganciati da decine di coppie con incise le loro iniziali e la data della loro unione. Ponte Milvio (come altre zone..