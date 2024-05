Cosa sappiamo sul negozio One Piece a Milano | dove si trova - cosa vende e gli orari

(Di lunedì 6 maggio 2024) In occasione dei venticinque anni dalla prima puntata dell’anime di One, datata 1999, dal 5 al 19 maggio 2024, presso Corso Como a, apre un temporary store tutto dedicato al mondo di Eiichiro Oda; il, sito all’angolo tra Via Carlo De Cristoforis 1 e Via Capelli, ed esteso su una superficie di 300mq, sarà diviso in varie aree tematiche, e sarà visitabile ogni giorno dalle 10 alle 20. Come si legge nel comunicato ufficiale, “i visitatori avranno accesso a una gamma esclusiva di prodotti provenienti direttamente dalla Toei Animation, non disponibili altrove in Europa. Dalle pregiatissime action figure ai gadget più ambiti, gli appassionati avranno l’opportunità di acquistare autentici pezzi del mondo di One“, legati alla “Saga di Egghead”. Inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare a una ...

