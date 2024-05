Corsi per patentino fitosanitario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un corso per ottenere il. A Filattiera sono in programma incontri per permettere ai cittadini di ottenere ilfitofarmaci, che consente ad agricoltori, manutentori del verde e chiunque intenda farne uso, di acquistare e utilizzare regolarmente i prodotti ad uso professionale per la difesa delle piante e il diserbo. Il corso per ottenerlo sarà il 9 e 10 maggio, dalle 14.30 alle 19.30, il 14 e 16 maggio dalle 9 alle 14, per 20 ore complessive. Il costo è 135 euro. Chi è già in possesso, ma ha il documento in scadenza, potrà partecipare al corso di aggiornano per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, per il rinnovo del certificato di abilitazione che si svolgerà il 27 e il 30 maggio dalle 14 alle 20, per 12 ore complessive e un costo di 80 euro. Gli incontri saranno al Centro Didattico Sorano ...