Corsa e divertimento a Lugo Il successo di Lugorun | migliaia di persone in città

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una domenica didai grandi numeri aper l’edizione 2024 diRun che quest’anno ha battuto ogni record di partecipazione. Se laRun21K aveva già annunciato il sold out a 500 iscritti,Run9K, la ludico motoria aperta a tutti, ha raggiunto i 1.100 partecipanti, mentreRun6K Kids Progetto Scuole ha toccato quota 1.600. Un totale di 3.200 partecipanti per un evento che ormai ha raggiunto la piena maturità richiamando l’attenzione di un territorio sempre più vasto. "Una manifestazione collettiva in grado di coinvolgere adulti, bambini, famiglie e atleti da tante parti d’Italia – si legge nella nota –, aperta già alle 8.30 del mattino, quando il centro diera affollato dadinelle piazze, con ...

