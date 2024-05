Corinne Bailey Rae per la prima volta al No Borders Music Festival | ecco quando

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si arricchisce la lineup 2024 del Noche sabato 27 luglio vedrà ai Laghi di FusineRae. La cantautrice R&B arriva per lanella cornice della manifestazione con una performance che promette di sprigionare tutta la sua intensitàale. L’artista – con più di un album nelle Top Ten del Regno Unito e degli Stati Uniti – si è avvicinata allaa studiando violino classicodi imbracciare la chitarra elettrica nellaadolescenza. Grafica da Ufficio Stampa Dopo il debutto nel 2006Rae ha ottenuto tre nomination ai Grammy ed è stata nominata per altrettanti MOBO, due dei quali Best U.K. Female e Best U.K. ...

