(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (askanews) – “Nella vita c’è sempre margine di ricucitura, ma non parlerei di scontro, è la: vorrei sapere cosa avrebbe fatto il ministroo qualunque altra persona se avesse letto di questa notizia da terze persone”. Così il presidente del Coni, Giovanni, a margine della presentazione delle due gare internazionali di tiro a volo che saranno organizzate dalla Federazione italiana al Trap Concaverde, il grande impianto della bresciana Lonato del Garda, nei mesi di maggio e giugno.ribadisce la sua posizione in merito alla creazione di una nuova autorità disui conti delle società di calcio e di basket ma aggiunge: “C’è sempre modo di rimediare. Tempi e modi sono al centro di tutte le mie riflessioni”. L'articolo proviene da ...

Riforma Abodi, Malagò riattacca il ministro: 'Vorrei vedere lui come avrebbe reagito. Sbagliati tempi e modi' - Riforma abodi, Malagò riattacca il ministro: 'Vorrei vedere lui come avrebbe reagito. Sbagliati tempi e modi' - La riunione convocata dal presidente Lorenzo Casini ha dato il suo esito. Tutte le 20 società del campionato si sono espresse contrarie all'istituzione di un'agenzia governativa per la vigilanza econo ...

Merlier vince la 3^ tappa al Giro, Pogacar resta in rosa - Merlier vince la 3^ tappa al Giro, Pogacar resta in rosa - FOSSANO (ITALPRESS) – Una volata incredibile, decisa soltanto al fotofinish. A trionfare nella terza tappa del Giro d’Italia 2024 è stato Tim Merlier: il belga ha anticipato di un soffio Jonathan Mila ...

Controllo sui bilanci dei club, Malagò: da Abodi strada sbagliata - Controllo sui bilanci dei club, Malagò: da abodi strada sbagliata - Roma, 6 mag. (askanews) – “Nella vita c’è sempre margine di ricucitura, ma non parlerei di scontro, è la strada sbagliata: vorrei sapere cosa avrebbe fatto il ministro abodi o qualunque altra persona ...