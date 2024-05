Controlli Eur - Magliana e Villa Bonelli | Arresti e denunce

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2024) I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con il supporto dei colleghi del Nas di Roma e del Nucleo Radiomobile – 3^ Sezione Motociclisti di Roma, hanno eseguito una serie dimirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nei quartieri Eur,. I Carabinieri della Stazione di Roma Eur hanno arrestato tre cittadini romeni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi mentre forzavano la portiera lato passeggero di un veicolo parcheggiato in piazza Gandhi. Sequestrati diversi arnesi atti allo scasso. I Carabinieri della Stazione Roma, invece, con personale specializzato del Nas di Roma, hanno sanzionato amministrativamente il titolare di una paninoteca in via Portuense per inadempienze strutturali e il titolare di un bar in via ...