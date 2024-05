Controlli a Torre del Greco | identificate 72 persone

Maggio, tempo di playoff. Naturalmente non per la Spal , che osserva con attenzione gli spareggi alla ricerca di opportunità di mercato. E magari anche perché il direttore sportivo individuato dal club biancazzurro potrà essere annunciato soltanto ...

I Career Day di Assarmatori fanno centro anche a Palermo. Roma, 6 maggio 2024 – Dopo il successo degli eventi andati a ...

"Voto di scambio politico mafioso a Cercola", così la figlia del boss si presentò in comune per ritirare i certificati elettorali - Il clan di camorra dei De Micco-De Martino aveva messo le mani sulle amministrative di Cercola (Napoli) dell'anno scorso comprando voti a 30 euro al primo turno e 20 euro al ballottaggio nel quartiere ...

Arresti nel Napoletano per voto di scambio politico-mafioso - Sette persone sono state arrestate nel Napoletano per voto di scambio politico-mafioso. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di torre Del greco (Napoli) su richiesta della Dir ...