Conoscevate i record di Bernard Hill? L’attore inglese li ha conquistati con Titanic e Il signore degli anelli

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 6 maggio 2024)è stato un attore, noto al grande pubblico per aver interpretato il re Théoden in Ile il capitano del. Grazie a queste importantissime partecipazioni,ha conquistato duenon da poco nella storia del cinema. È stato l’unico attore a figurare in due film che hanno conquistato 11 Oscar ciascuno (e Il ritorno del re), tra cui quello alla migliore pellicola. Entrambi i film hanno sbancato il box office mondiale con oltre un miliardo di dollari incassati. Ed entrambi duravano più di tre ore. Insomma, la sua presenza in qualche modo è stata fortunata per James Cameron e Peter Jackson. Ma chi era? Nasce a ...