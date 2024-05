Con PitturiAmo voli a New York

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 6 maggio 2024)nasce come piattaforma web interamente dedicata al mondo dell’arte contemporanea e raccoglie circa 20.000 artisti provenienti da tutto il mondo. Il portale non solo promuove e da visibilità a coloro che si iscrivono, ma mette in contatto diretto i diversi artisti con tutti gli operatori del mondo dell’arte: dai galleristi, ai critici d’arte, curatori e non solo. Iscriversi alla piattaforma è gratuito e dà la possibilità di partecipare anche a diverse mostre collettive organizzate in diversi Paesi in tutto il Mondo con la collaborazione di galleristi noti. Dopo l’Italia infatti (l’ultima tappa si è svolta a Milano presso la Galleria Battaglia), è stata la volta di Parigi con La Galleria Thuillier. Per l’attesissima edizione di New, che si svolgerà dal 29 luglio al 4 agosto 2024 presso la Galleria One Art Space di Manhattan, fra tutti gli ...