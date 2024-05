Con i coltelli nell’auto rubata In tre denunciati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Intercettati a Santa Maria degli Angeli, viaggiavano a bordo di un’autoa Corciano, a una ragazza ed erano in possesso dia serramanico: idel Radiomobile di Assisi hanno denunciato due tunisini, di 20 e 23 anni, ed un italiano di 31anni per l’ipotesi di reato di ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari, durante un servizio di controllo del territorio in Santa Maria degli Angeli, hanno notato una macchina in transito, il cui conducente, alla vista della gazzella dell’Arma, ha improvvisamente accelerato nel tentativo di far perdere le tracce. Dopo un breve inseguimento, isono riusciti a fermare il veicolo con a bordo le tre persone, uno dei quali ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato subito bloccato. Dai primi accertamenti è emerso che ...