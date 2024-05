Come stirare meno e meglio risparmiando tempo e fatica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) A qualcuno rilassa, ad altri pesa.i panni può essere un compito domestico impegnativo e porta viaprezioso, però esistono trucchi e strategie per ottimizzare gli sforzi e risparmiare energia. Lavaggio Per evitare, o quantoridurre al minimo, la necessità dii capi una volta usciti dalla lavatrice, si possono adottare alcuni accorgimenti già per il lavaggio. Innanzitutto conviene scegliere un ciclo di durata breve, a basse temperature (dunque tra i 30°C e i 40°C rispettando le indicazioni sulle etichette dei capi). Cerniere e bottoni vanno chiusi prima di avviare il programma che si è scelto anche in base ai tessuti. Impostare una centrifuga veloce (che non superi gli 800 giri) fa in modo che i panni lavati non si stropiccino eccessivamente, cosa che agevolerà la stiratura. Alcune ...