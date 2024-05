(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L'assunzione a distanza è ormai prassi comune tra i selezionatori, anche nei casi in cui sarebbe facile per un candidato partecipare di persona. I colloqui virtuali sono convenienti per tutti: non si devono calcolare né spese di viaggio, né tempi di spostamento, né tantomeno si deve considerare una logistica particolare. Tuttavia, le interazioni virtuali comportano le proprie difficoltà; questo è particolarmente vero se si sta cercando di fare una prima impressione positiva su un potenziale datore di lavoro e, di conseguenza, di ottenere il posto. Oltre agli ovvi problemi associati alla comunicazione(ad esempio, gli inconvenienti tecnici), ve ne sono altri più complessi. È difficile 'leggere' le persone attraverso uno schermo e non èfarsi un'idea dell'atmosfera e della cultura dell'azienda ...

Colloquio virtuale Ecco come farlo nel miglior modo possibile - colloquio virtuale Ecco come farlo nel miglior modo possibile - L’ assunzione a distanza è ormai prassi comune tra i selezionatori, anche nei casi in cui sarebbe facile per un candidato partecipare di persona. I colloqui virtuali sono convenienti per tutti: non si ...

Colloquio di lavoro, 10 consigli per arrivare preparati: la ricerca dell'azienda, il cv e cosa fare dopo l'incontro. Gli step per farsi assumere - colloquio di lavoro, 10 consigli per arrivare preparati: la ricerca dell'azienda, il cv e cosa fare dopo l'incontro. Gli step per farsi assumere - Il colloquio di lavoro è un momento importante della propria vita, uno step che per i giovani che si addentrano nel mondo professionale può apparire insormontabile. Un gioco di ...

Shurick Agapitov, fondatore di Xsolla, parlerà del futuro di Internet al Qatar Economic Forum - Shurick Agapitov, fondatore di Xsolla, parlerà del futuro di Internet al Qatar Economic Forum - Dialogo con i leader mondiali sulle innovazioni del metaverso e sulle opportunità di collaborazione nel settore del gioco e del fintech (ANSA) ...