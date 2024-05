Classifica film al botteghino 29 aprile – 5 maggio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Di seguito laal box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 29al 5. 1 CHALLENGERS Regia di Luca Guadagnino Con Josh Habib, Darnell Appling, Faye Mbo, Joe Curtin Genere Drammatico Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 131 min 2 GARFIELD – UNA MISSIONE GUSTOSA Regia di Mark Dindal Con Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Bowen Yang, Chris Pratt Genere Animazione Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 101 min 3 THE FALL GUY Regia di David Leitch Con Madeleine Wilson, J. Scott Johnson, Zara Michales, Semu Filipo Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 126 min 4 SARÒ CON TE Regia di Andrea Bosello Genere Documentario Produzione Italia, 2024 Durata 75 min 5 CONFIDENZA Regia di Daniele Luchetti Con Elena Arvigo, Roberto Latini, Elena Bouryka, Luca ...

Di seguito la Classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dall’8 aprile al 14 aprile . 1 UN MONDO A PARTE Regia di Riccardo Milani Con Solidea Pistilli, Gianmarco Borsa, Guglielmo Casale, Bianca Maria Macro Genere ...

Rivivere la leggenda: il film biografico su Amy Winehouse “Back to Black ” L’accattivante voce di Amy Winehouse sarà immortalata nel prossimo film biografico “Back to Black ”, dedicato all’iconica artista britannica che ha lasciato un segno ...

Di seguito la Classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 22 aprile al 28 aprile . 1 CHALLENGERS Regia di Luca Guadagnino Con Josh Habib, Darnell Appling, Faye Mbo, Joe Curtin Genere Drammatico Produzione ...

Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds voleva un film in stile “Rashomon” ma Kevin Feige rifiutò l’idea - Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds voleva un film in stile “Rashomon” ma Kevin Feige rifiutò l’idea - Fra le varie idee proposte da Ryan Reynolds a Kevin Feige per Deadpool & Wolverine c'era anche quella di un film stile ...

CorSport- Napoli, il film “Saró con te” sbanca al botteghino! Presto una serie su Maradona… - CorSport- Napoli, il film “Saró con te” sbanca al botteghino! Presto una serie su Maradona… - L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha analizzato gli incassi del Napoli derivati dal film “Saró con te”.

Box Office 5 maggio, il Napoli in testa - Box Office 5 maggio, il Napoli in testa - Sarò con te, il documentario di Andrea Bosello, che a un anno dalla vittoria del terzo scudetto della SSC Napoli riunisce al cinema i tifosi per celebrare ...