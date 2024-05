Civitanova - coach Medei torna in panchina | Entusiast - progetto ambizioso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Giampaoloè il nuovo allenatore della Cucine Lube. Il tecnico classe 1973, reduce dalla coppa CEV vinta con l’Asseco Resovia,alla guida del club che ha allenato nel 2017/2018 e in parte anche nella stagione seguente. In precedenza, aveva fatto parte dello staff del settore giovanile dal 1994 al 2001 ed aveva ricoperto il ruolo di assistantdal 2001 al 2006. Nel suo palmares,vanta anche un’altra coppa Cev, vinta con il Tours nel 2017, e un campionato turco vinto con lo Ziraat nel 2021. “Sono molto fiero eda dire ad allenare la Lube in un nuovocosì stimolante e“, ha dichiarato a caldo il nuovobiancorosso. SportFace.