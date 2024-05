Ciclista tamponato al Memorial Scarponi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Brutta avventura per undi Senigallia 67enne, che ieri mattina verso mezzogiorno, in sella alla sua bici, nella frazione di Osteria Nuova di Montefano, ha centrato in pieno un’auto riportando un trauma facciale. Ilstava partecipando alla Granfondo organizzata in memoria di Michele, professionista delle due ruote morto in un tragico incidente a Filottrano nel 2017. Sulla dinamica del sinistro stanno indagando i carabinieri di Montefano. Per i soccorsi sono intervenute l’ambulanza infermieristica di Filottrano e l’automedica di Recanati e l’uomo, dopo essere stato medicato sul posto, è stato accompagnato al pronto soccorso di Macerata con un codice di media gravità. La Granfondo, con partenza e arrivo a Filottrano, si snoda lungo le strade dove ...