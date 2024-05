Cibus - domani al via edizione record con 3mila espositori e 3mila buyer a Fiere di Parma

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Attesi i ministri Lollobrigida e Urso per la manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare made in Italy Conto alla rovescia per la 22esimadiche apredie andrà avanti fino a giovedì 10. La manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare made in Italy, frutto della collaborazione