ChorusLife, si lavora per aprire l’arena entro la fine dell’anno - Foto - choruslife, si lavora per aprire l’arena entro la fine dell’anno - Foto - Durante la visita particolare attenzione, ovviamente, ha ricevuto la grande Arena polifunzionale (prevalentemente spettacolo, ma anche utilizzabile per grandi eventi sportivi) fino a 6.500 posti (a ...

Bergamo, a che punto è il cantiere di ChorusLife La visita dei consiglieri comunali - Bergamo, a che punto è il cantiere di choruslife La visita dei consiglieri comunali - Durante il sopralluogo tecnico i consiglieri hanno potuto constatare lo stato di avanzamento dei lavori di uno dei principali interventi di riqualificazione urbana della città negli ultimi decenni ...

Ex cantieri Rodriquez, il sindaco De Vincenzi: “Ecco il nuovo progetto, il resto sono bufale elettorali” - Ex cantieri Rodriquez, il sindaco De Vincenzi: “Ecco il nuovo progetto, il resto sono bufale elettorali” - Presentazione al cinema-teatro comunale, il primo cittadino: "Pronti alla riqualificazione dell'area, credo che questo sia l'unico sistema. Anche a me piacerebbe fare solo spiagge e verde, ma non si p ...