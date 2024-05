Choc a La7 | paragonano Meloni a Adolf Hitler

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 6 maggio 2024) La nuova linea di contrasto alla destra della sinistra italiana, ripresa in ogni ambito da buona parte della sua “illuminata” intellighenzia, si basa su una presunta deriva autoritaria che starebbe portando avanti in prima persona la premier Giorgia. Ne abbiamo avuto un surreale esempio lunedì mattina, nel corso di un acceso dibattito su La7, durante Omnibus, condotto da Edgardo Gulotta. Sul tema infinito della lottizzazione politica della Rai, ad un certo punto, mentre il giornalista Francesco Specchia stava, dati alla mano, dimostrando che nel corso degli ultimi lustri la sinistra aveva occupato poltrone assai più dei suoi avversari, Tonia Mastrobuoni di Repubblica lo ha più volte interrotto, sostenendo in modo confuso che non ci sarebbe paragone tra lo spoil sistem della sinistra e quello realizzato dalla destra. Ad un certo punto Specchia, ribattendo ai ...