Choc a Casteldaccia | cinque operai morti a causa di un incidente sul lavoro in via Nazionale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Italia in lutto. Una strage sulsi è consumata a(Palermo) dove 5sonodi unavvenuto in viamentre stavano eseguendo alcuni lavori all’interno di una vasca di sollevamento delle acque reflue che si trova vicino a una cantina vinicola. Un sestoo è stato estratto dai vigili del fuoco, già privo di sensi, e portato con l’elicottero al Policlinico dov’è arrivato intubato e in condizioni critiche. Illeso invece un settimo lavoratore che è stato medicato sul posto dai sanitari. In base ad una prima ricostruzione la manutenzione era stata affidata all’Amap e ad una ditta privata in subappalto. Ad indagare sull’accaduto la Polizia con il supporto dei tecnici dello Spresal dell’Asp. “Non so ...

