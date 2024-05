Chi è Matilde Brandi? Età - figli - marito e Instagram

Federica Pellegrini: La Prima Esperienza in Piscina con la Figlia Matilde e la Vita da Neo-Mamma - Federica Pellegrini: La Prima Esperienza in Piscina con la Figlia matilde e la Vita da Neo-Mamma - Ospite di Verissimo insieme al marito Matteo Giunta, la Pellegrini ha raccontato il parto e i primi giorni con matilde. Ha detto che ha avuto contrazioni ...

Federica Pellegrini in piscina, la prima volta con la piccola Matilde - Federica Pellegrini in piscina, la prima volta con la piccola matilde - Federica Pellegrini posta la foto con la bimba tra le braccia in acqua mentre fa fare un po’ di movimenti di ambientamento alla figlia. Come tante mamme, anche la Pellegrini ha iniziato a praticare ac ...

Federica Pellegrini, la prima foto in piscina con la figlia Matilde - Federica Pellegrini, la prima foto in piscina con la figlia matilde - «La migliore sensazione di sempre» ha scritto la Divina su Instagram condividendo lo scatto con i follower «P orterò mia figlia in piscina». Detto fatto. Federica Pellegrini, ad aprile, aveva racconta ...