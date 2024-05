Chi è Lory del Santo - biografi - vita privata e carriera della storica icona degli anni ottanta

(Di lunedì 6 maggio 2024) Origini Familiari e Infanzia Loredana Del, meglio conosciuta comeDel, è nata il 28 settembre 1958 a Povegliano Veronese, Italia. Cresciuta in una famiglia umile nella campagna veronese, ha vissuto un’infanzia segnata da una tragica perdita: la morte del padre in un incidente stradale quando aveva solo tre. Questo evento ha gettato una lunga ombra sulla famiglia, costringendo sua madre Clorinda, una donna coraggiosa e lavoratrice, a crescere da solae la sua sorella Paola.Delè ospite a La Volta Buona del 6 maggio 2024 inta dalla bravissima Caterina Balivo.e Successi diDelDelha ...

