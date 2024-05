Chi è Diego Dalla Palma - il make-up artist protagonista del podcast ‘Vivo’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il ‘New York Times’ lo ha definito “il profeta del-up italiano”., esperto di bellezza e stile che nella sua carriera ha truccato migliaia di donne, tra attrici, cantanti,e e persone comuni, è conosciuto dal grande pubblico anche per le sue presenze in televisione, per le linee di cosmetici e trucchi da lui realizzate e la sua autorevolezza nel settore. Da pocoha lanciato anche un nuovointitolato ‘Vivo. Confessioni nella tempesta’. Biografiaè nato a Enego, nei dintorni di Vicenza, in Veneto, nel 1950. Festeggia il compleanno il 24 novembre. Dopo un’infanzia e un’adolescenza difficili,ha cominciato la sua carriera a 18 anni, ...