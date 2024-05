Chi è Dario Cassini - il comico e nuovo concorrente de L’isola dei Famosi | moglie e figli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024)nasce a Napoli il 18 giugno 1967.o di un medico – poi prematuramente scomparso –ha tre fratelli, tra cui Riccardo (e autore di programmi) e Marco (direttore editoriale e fondatore della nota casa editrice Minimum fax). Anche se da giovane i genitori spingono per avviarlo ad una carriera da medico o avvocato, la sua passione per il mondo dello spettacolo ha la meglio: del resto i suoi idoli erano Al Pacino, Robert De Niro e Dustin Hoffman. Conseguito il diploma presso l’Accademia di Arte drammatica del teatro La Scaletta, tra le sue primissime apparizioni televisive si segnalano lo show Il principe azzurro (con Raffaella Carrà) e la miniserie La voglia di vincere. Nel 1990 ha un piccolo ruolo nel film di Luigi Magni In nome del popolo sovrano....