Che stagione quella del Milan? Ielpo | Questa la fotografia

Ielpo: “Milan, prenderei Sarri e non un allenatore straniero. C’è bisogno…” - ielpo: “Milan, prenderei Sarri e non un allenatore straniero. C’è bisogno…” - Mario ielpo ha commentato la situazione in casa Milan circa il nuovo allenatore per la prossima stagione. Ecco il suo pensiero ...

Pioli Milan, Ielpo perplesso dai tifosi: «Non capisco il loro atteggiamento». Poi DIFENDE il tecnico - Pioli Milan, ielpo perplesso dai tifosi: «Non capisco il loro atteggiamento». Poi DIFENDE il tecnico - Pioli-Milan, Mario ielpo, ex portiere rossonero, ha contestato l’atteggiamento dei tifosi rossoneri nei confronti del tecnico Intervenuto alla trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, Mario ielpo, ex ...

Ielpo sul Milan: ‘Faccio fatica a comprendere la contestazione, Pioli va solo ringraziato’ - ielpo sul Milan: ‘Faccio fatica a comprendere la contestazione, Pioli va solo ringraziato’ - L`ex portiere del Milan Mario ielpo parla così a `Tutti convocati` a Radio 24: `Faccio fatica a comprendere la protesta dei tifosi del Milan. Si finisce la stagione,.