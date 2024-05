Che spettacolo - ancor - José Aldo

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Rio de Janeiro, dove si è tenuta la card numero 301 di UFC, è stata teatro di uno dei ritorni più importanti della storia delle MMA. Sto parlando ovviamente di, già Hall Of Famer (parte, cioè, della galleria di leggende scelte dalla UFC), che di Rio è considerato il re. Si era ritirato ufficiosamente dalle MMA dopo la sconfitta subita a UFC 278, contro il contendente numero uno di categoria Merab Dvalishvili, una sconfitta di misura che aveva scritto un finale non all’altezza del suo percorso. Era stato perciò quasi naturale rivederlo per chiudere in bellezza, con un co-main event di una serata in cui i riflettori principali erano puntati sul suo connazionale, il campione dei pesi mosca, Alexandre Pantoja (che ha difeso con successo il titolo dall’assalto di Steve Erceg). Qualunque card avrebbe potuto ospitareanche ...